Frappánsan osztotta ki az őt betámadó kommenthuszárt Krausz Gábor

Krausz Gábor és felesége rengeteg üzenetet kap, sajnos nem mindegyik jóindulatú. Korábban már számoltak e arról, hogy nem csak őket, de kislányukat is betámadták a kommenthuszárok, a sztárséf azonban minden fronton igyekszik megvédeni feleségét, gyermeküket, és persze önmagát is. Most 24 óráig elérhető Insta-sztorijában számolt be arról: valaki megint megtalálta, ő azonban kellő nyugalommal és humorral tette helyre az illetőt.

Krausz Gábornak a közösségi médiában szóltak be, ő azonban kész volt válaszolni Fotó: Karnok Csaba

Történt ugyanis, hogy egy rajongónak nem épp nevezhető netező a "helló f*sz sz**ó" üzenetet küldte el Gábornak, aki higgadtan csak annyit közölt válaszában: az említett szót egybe írják, cserébe ő tud olyat mondani, amit valóban két szóban írnak, és mellékelt is egy tényleg két szóból álló trágárságot betámadójának, aki erre egy hosszabb, magából kikelt üzenettel reagált. Mondanunk sem kell, helyesírása itt sem javult, így Gábor ezt is kijavította neki, majd le is osztályozta, méghozzá kettesre. Legalább nem buktatta meg...