Fordulat a Farm VIP-ben: Visszatér egy régi játékos

A mai adásban folytatódik a pékáruk készítése, azonban a csapat és Zsuzsi ellentéte tovább fokozódik. Brigádvezetőként félrevezető utastásokat ad az énekesnő, ezért a többiek többször jelzik neki, hogy nem ez a helyes irány, és a receptet kellene követniük. Visváder Tomi is látogatást tesz a Farmon, hogy kicsit összekapja a csapatot, ő is szóvá teszi Zsuzsinak a hibákat, aki továbbra is csak magát mosdatja, és tovább romlik a renoméja a csapat szemében.

Fotó: TV2

Zsuzsikám, addig én nem tudok haladni veled, amíg nem térsz magadhoz. Ha megjátszod magad, meg más szerepet kezdesz el felvenni, azzal magadat fogod megszívatni. Ugyanúgy elbújtál a felelősség elől, mint a legelső farmgyűlésen. Imádlak, de hülye döntéseket mondasz nekik, bekeveritek a sós tésztát, és nem mernek veled ellenkezni

– mondta Zsuzsinak. – Zsuzsinak két útja van, vagy most megbeszéli ezt mindenkivel és megnyerik ezt a termelést, vagy elindulnak a sikertelenség útján, ami belül őt is bántani fogja – tette hozzá Tomi.

Este kiderül, hogy a káoszban végül sikerre tudják-e vinni ezt a termelést, és kisimul-e az ellentét a csapat és Zsuzsi között, vagy csak egyre jobban elmérgesedik a viszony.