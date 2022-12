Édesapja gondozza a Tv2 sztárját: Bari Laci hetek óta gipszelt lábbal lép színpadra

Bari Laci a baleset óta segítségre szorul. A Sztárban sztár leszek! versenyzője hetek óta gipszelt lábbal lép színpadra és a Bors megtudta, ez már a műsor végéig így is marad. Az egyik táncpróbán egy rossz mozdulat után ment ki a térde, amiben durván megnyúltak a szalagok.

Fotó: TV2

Akkor a stúdióból vitték el a mentők, de kiderült, nem tört el csontja, viszont járógipszet kapott, amit kötelező viselnie. Az utóbbi két élő adás alatt a csatorna biztonsági emberei segítettek Lacinak feljutni a színpadra és lejönni onnan. Mondhatni kiszolgáltatott helyzetbe került az énekes, ám múlt vasárnap már mankóval közlekedett. Laci a Borsnak elárulta, egyre ügyesebb, de szerencsére a családjára is számíthat.

- Szintet léptem, már tudok lépcsőzni mankóval. Most már biztos, hogy ha versenyben maradok, a végéig gipszben leszek. Muszáj, nem tehetek mást... A színpadon már nem, de a felkészülések alatt azért még frusztrál ez a helyzet, mert mindenhez segítség kell. Mivel nem tudom előadni a koreográfiát, tripla annyi energiát fordítok a hangutánzásra - árulta el Bari Laci, aki a Sztárban sztár leszek! miatt költözött fel Budapestre, életében először volt távol és külön a családjától. Egészen mostanáig...

- Apukám azonnal feljött vidékről, itt van velem és mindenben segít, mint kicsi koromtól mindig. Szerencsére, mert nem tudok nagyon egyedül mozogni és a napi feladatokba is be kell segítenie. Beszállni az autóba, kiszállni, elmenni a mosdóba, felöltözni…Persze anyukám is nagyon elkényeztet, már alig várom, hogy megegyem a finom töltött káposztát, amit küldött - mondta kedvesen Bari Laci, aki most vasárnap két produkcióval is készül a Sztárban sztár leszek! nézőinek.