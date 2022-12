Bugyi és melltartó nélkül, neccharisnyában terpesztett az orosz szépség - 18+

Közel 3 millió Instagram követővel büszkélkedő orosz bombázó jól ismert merész fotóiról, amiket sosem rest megosztani a rajongóival. A hölgy az Onlyfanson is szép karriert futott be, de a fotói láttán ebben nem is kételkedünk.

Ekaterina Novikova, művésznevén Killer Katrin egy fantáziának nem sok teret hagyó képsorozattal lepte meg az Instagram közösségét. A fiatal szőkeség bugyi és melltartó nélkül, neccharisnyában terpesztett a tükör előtt.