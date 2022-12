Barátai közölték a tragikus hírt, meghalt a népszerű influenszer: Pár hónapos kislánya maradt félárván

Az Instagramon és az OnlyFansen Rachel Kaitlyn néven, több tízezres követőtáborral rendelkező, 25 éves influenszer és modell márciusban adott életet kisfiának, Kyronak, aki alig kilenc hónaposan félárván maradt. A modell halál hírét egyik barátja jelentette be, és egyúttal online is gyűjtést is indított az árván maradt kisfiú javára.

„Elveszítette harcát a világból érkező, rá nehezedő nyomással, Felfoghatatlan, hogy egy ennyire fiatal lány, úgy érezze, hogy nincs más lehetősége, minthogy elhagyja az élők sorát., hátra hagyva kisfiát.”

- közölte Claire Robinson, Mee egyik közeli barátja.

Bár a modell halálának okát egyelőre nem közölték, de sokan öngyilkosságra gyanakszanak - írja a DailyStar.