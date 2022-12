Ilyen volt Ákos fergeteges koncertje az Arénában

Ákos évről évre bizonyít, megújul, ráadásul rendkívül sokoldalú, nem véletlen, hogy hatalmas rajongótábora van. December 17-én, szombat este egy fergeteges koncerttel zárta az igencsak mozgalmas évet, az igazi zenei ünnepnek számító bulira az Arénában került sor. A közönség tombolt.

Telt ház volt az Arénában Ákos koncertjén. Idén másodszor Fotó: Ákos

A Kossuth-díjas énekes a tökéletesen megkomponált show után a Facebookon jelentkezett be, maga is ünnepnek titulálta az estet.

– 2022-ben is meglett a dupla előadás az Arénában...! Igaz, az elsőt januárban, a másodikat - 17 turnéállomás után! - decemberben sikerült tető alá hozni. Ünnepi este volt ez: hatalmas előkészítő munka, tervezés, ötletelés és öt hét intenzív próba után totális telt ház előtt állt színpadra a produkció. Robotlámpaerdő, aktív videófalakból épült színpad, dörgedelmes megszólalás, izgalmas dalválogatás, áthangszerelések, meglepetések: 30 szerzeményt játszottunk, felépített, koncepciózus műsorba szerkesztve, hozzá konstruált látványvilággal - dalritkaságok (Áradás, Virrasztó, Csillagok alatt), Bonanza-nóták (Elmondatott, Kihalt minden, Calypso) és nemzedéki himnuszok (Minden, ami szép volt, Ilyenek voltunk, Alig hitted) egyaránt szerepeltek a dallistában. A 33 éves Calypso című daltól az idén (2022) megjelent Magunk maradtunk filmdalig ívelt a dramaturgia. A háromszámos akusztikus blokkot egy szál gitárral játszottam az Aréna közepén (ide komoly sprinttel kellett eljutni a Kihalt minden végén!), így lettek a sima állóhelyesek és a VIP rész legvégén állók utolsóból első sorosok néhány dal erejéig. Az Ilyenek voltunk háttérvetítésével végigtekinthette az elmúlt 30-35 évet a néző, ez sok emléket felkavart, és felidézte, hogy sokak életének meghatározó pillanatainál voltak jelen ezek a dalok. A MAGUNK MARADTUNK kisjátékfilm emblematikus arcközelijei át- meg átszőtték az előadás kivetítéseit – írta a közösségi oldalon.

2022 más szempontból is mozgalmas volt az énekes számára: az év elején az EZT NEM LEHET MEGÚSZNI novelláskötete kapcsán író-olvasó találkozókkal járta az országot, áprilisban pedig bemutatta első kisjátékfilmjét MAGUNK MARADTUNK címmel, amely azóta több rangos elismerést is kapott, bekerült Toronto és Bukarest fimfesztiváljának versenyfilmjei közé, díjat nyert Sanghajban és Milánóban.

Mind a zenészek, mind a közönség nagyon élvezte a fellépést Fotó: Ákos

A film zenéje megjelent CD-n és LP-n, emellett két korábbi albuma, a tízéves 2084 és a húsz esztendeje megjelent Új törvény bakelit-újrakiadása is gyártásba került. Novemberben napvilágot látott a teltházas januári Arénában rögzített koncertfilm: a TÖBB NEM IS KELL DVD a leglátványosabb hazai produkciót örökíti meg. A kiadvány az előadás összes dalát tartalmazza három hangnormával (sztereó, DD 5.1 és DTS) és feliratokkal, valamint felkerült a DVD-re az előkészületekről szóló, izgalmas werkfilm is, amelyben a zenekar és a műszaki gárda tagjai is megszólalnak.