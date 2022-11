Visszatér Tóth Andi

Fáradhatatlanul, három-három koreográfiával készül a még három versenyben lévő páros a showműsor fináléjára. Csobot Adél Hegyes Bercivel, Pap Dorci Baranya Dáviddal, míg Somhegyi Krisztián Tóth Katicával táncol a nézők kegyeiért. A Dancing with the Stars döntőjében ugyanis már csak a nézőkön múlik, ki örülhet majd a győzelemnek, hisz a Gabriela Spanic-kal kiegészült zsűri csak véleményezi a látottakat. Mindhárom páros újra eltáncolja az első adásban látott koreográfiáját, valamint egy teljesen új táncot is. Ezután a beérkezett nézői szavazatok alapján két legjobbnak bizonyuló páros harmadjára is parkettre lép és eltáncolja azt a produkcióját, amely az évadban a zsűri kedvence volt. Ezután derül majd ki, ki lett a parkett királynője vagy királya a Dancing with the Stars harmadik évadában.

„Nem túlzás azt mondani, hogy felejthetetlen hónapok állnak mögöttem. Rengeteg jót kaptam érzelmileg és fizikailag is, nehéz is lenne mindezt megfogalmazni, de igyekszem majd a döntőben eltáncolni és megmutatni a produkciók által, ahogy eddig is. Új ajtót nyitott meg bennem a tánc, amiért mindig is hálás leszek” – mondta Csobot Adél.

„Sosem gondoltam, hogy én közönség, illetve a kamerákon keresztül egy ország előtt fogok táncolni, főleg nem azt, hogy egy rumbát, ami teljes mértékben az érzelmekről szól. Úgy érzem, hogy a sportolói mivoltomból adódó „robotosság” eltűnt belőlem, lazultam és sokkal jobban el tudom magam engedni a táncnak köszönhetően” – vallotta be Somhegyi Krisztián. – „Azt vettem észre magamon, hogy a parketten túl is sokkal jobban ki tudom mutatni az érzelmeimet, nem zárkózom be, fel merem vállalni magam. Az elmúlt hónapok ezentúl a határaim feszegetéséről szóltak, ami szintén emlékezetessé teszi ezt az időszakot. De bármennyire is fárasztó és erőt próbáló volt, nem cserélném el semmire. Boldog vagyok, hogy a döntőben is táncolhatunk Katicával, akinek rengeteget köszönhetek” – tette hozzá az Exatlon Hungary egykori bajnoka.

„Az elmúlt hetek alatt annyira feszegettük a határaimat, hogy én tényleg nem gondoltam, hogy ilyenekre képes vagyok. A Dancing with the Starsnak köszönhetően jöttem rá, hogy nekem mennyi arcom van és most kezdtem igazán megismerni önmagam, ami nagy ajándék. Erősebb vagyok lelkileg is, mint gondoltam és többre is vagyok képes” – árulta el Pap Dorci. – „Az alapvető cél, hogy élvezzük a táncokat, persze nagyon szeretnénk győzni, de nincs bennem emiatt görcsösség” – tette hozzá.

A Dancing with the Stars döntője egy fergeteges nyitánnyal robban be; egy különleges produkcióval visszatérnek a korábban kiesett párosok; valamint egy lenyűgöző extra produkcióval táncparkettre lép a tavalyi évad győztes párosa, Tóth Andi és Andrei Mangra.