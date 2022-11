Így emlékezett meg elhunyt férjéről Vajna Timi

Vajna Tímea 2019-ben vesztette el férjét, Andy Vajnát. Mindez hatalmas fájdalom volt számára, és nagyon sokáig nem is találta a helyét a világban. Érthető módon a halottak napja benne is a felszínre hozta elhunyt párja hiányát. Természetesen az Egyesült Államokban ki is látogatott a producer sírjához, melyről Instagram-történetében számolt be, ahol egy videót is megosztott Andy nyughelyéről, valamint egy megható idézet segítségével is megfogalmazta érzéseit.

Hogyan is felejthetnélek el, amikor szívemben élsz? Minden emlékem Te vagy. Miattad vagyok az, aki vagyok. Tudom, hogy Te is érzed, hogy Veled vagyok.