Újabb bizonyíték? Egyedül jelent meg a drogbotrányba keveredett Tóth Andi párja a stúdióban

Még mindig nem tisztázódott, hogy ki volt az a magyar sztárénekesnő, akit másfél hete rendőri kísérettel vittek kórházba a budapesti lakásából. Tóth Andi került rögtön az ügy középpontjába, aki azóta nem szólalt meg, nem védte meg magát. Párja, Marics Peti ráadásul szombaton nélküle jelent meg a TV2 stúdiójában, ahol az is kiderült, az énekesnő nem tud ott lenni jövő héten a visszatérő versenyzők között a Dancing with the Stars élő felvételén, pedig ő volt a győztes...