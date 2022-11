Óriási az izgalom, ma este kiderül, ki nyeri a Money or Love-ot

Este 9-kor kezdődik a Best of Money or Love – a nézők a műsor legizgalmasabb pillanatait láthatják, este 10-kor pedig indul a várva várt döntő. A párok történetének felidézése után megtudjuk, a nézők szavazatai alapján ki nyeri a műsort. Ezután kell a párok egyes tagjainak külön-külön döntést hozni, kérdés, hogy a pénzt vagy a szerelmet választják. Ők nem tudják, hogy az adott választás milyen nyereményt vonz maga után.

Fotó: SuperTV2

Petra pont így tervezte a versenyt, Kittyékkel szeretett volna bejutni a döntőbe.

„Szerintem ők egy nagyon erős páros. Így nekem az nagyon-nagy győzelem lenne, ha őket le tudnánk győzni.

Izgatott vagyok és nagyon várom a döntőt, remélem, nyerni fogunk!

Szerinte ők ketten Bazsival a legérzelmesebb, legőszintébb és a legérdekesebb pár. Úgy fogalmazott, az elején nem volt egyszerű, voltak hullámvölgyeik, de a végére izgalmas lett a történetük. Szerinte emiatt erősek.

„Bazsiban nagyon szeretem, hogy vicces és megnevettet, hogy el tudja viselni a személyiségemet. Tudom, hogy nem vagyok egyszerű eset, ő sem, biztosan sokat fogunk még vitatkozni. De amit egymás iránt érzünk az őszinte, szeretjük egymást és ha két ember szereti egymást, akkor azt gondolom, minden problémát meg tudnak oldani együtt.”

Petra számára a honvággyal való küzdelem volt a legnehezebb, hiányzott neki a családja, sokszor volt lent. De arra gondolt, ott van vele egy fiú, Bazsi, aki kitart vele és mellette, küzd vele a játékban. A nehéz napjain mindig rá gondolt.

„Hatalmas személyiségfejlődésen mentem át, úgy érzem. Kicsit megviselt a bezártság, nagyon szenvedélyes és érzékeny vagyok, amit csak felerősített ez a bezárt közeg. Sokat változtam és büszke vagyok magamra, hogy kitartottam és egész jól helyén tudtam kezelni ezeket a tulajdonságaimat. Nagyon sok embert megismertem, lettek olyan barátaim, akik szerintem megmaradnak a műsor után is.

A legfontosabb pedig, hogy én azért jöttem, hogy megtaláljam a szerelmet, a páromat, ez pedig sikerült is, úgyhogy Bazsi a legnagyobb ajándék.

Bazsi azt mondta, nagyon jó érzés a döntőben lenni, bízott benne, hogy így lesz, hiszen szerinte Petrával erős párost alkotnak. Reméli, meg is tudjuk nyerni a versenyt.

„A nehéz kezdés után szerintem erős pár lettünk, kialakult a bizalom, a játékokban is nyerni tudtunk és egymásba is szerettünk. Szerintem ez a párosunk igazi erőssége.”

Bazsi szerint Petrában sokkal több van, mint amit elsőre gondol az ember.

„Egy igazán belevaló lány, aki mindig meg tud nevettetni és nagyon érzékeny, törődő, úgy bánik velem, ahogy kell.”

A játék során nagyon nehéz volt neki, amikor Petrával összevesztek a Super TV2 kamerái előtt, kicsit kilátástalannak is érezte a helyzetet, de sikerült megbeszélniük a dolgot. A másik kritikus pont az volt, amikor Szandi kiesett.

„Nagyon sok élménnyel gazdagodtam. Olyan helyeken jártam, amire nem sűrűn van lehetősége az embernek. Kaptam barátokat és hát a szerelmet is. Így azt gondolom, én már biztosan nyertes vagyok, a végkifejlettől függetlenül.”

Ha a nézők által kiválasztott páros tagjai mindketten a szerelmet választják, akkor a pár 5 millió forintot kap együtt és egy karibi luxusnyaralást. Ha mindketten a pénzt választják, akkor 5 milliót kapnak fejenként. Ha az egyikőjük a pénzt választja, a másik a szerelmet, akkor aki a pénzt választja 10 milliót nyer. Aki a szerelmet, ő egy karibi luxusnyaralást egy általa választott személlyel.

Hogy ki hogyan dönt, és végül melyik páros nyeri meg a hosszú hetek óta tartó párkereső realityt, az kiderül péntek este a SuperTV2 képernyőjén.