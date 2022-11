Négy hónappal a szülés után visszatért a képernyőre Nádai Anikó, mindenki odáig van új külsejéért

Nádai Anikó és Hajmásy Péter első közös gyermeke július második felében született meg. A csinos műsorvezető már vissza is tért a képernyőre, de „nyoma sincs” a várandósságának. Anikó brutál szexi, és újra előszretettel visel izgalmas, sokat sejtető ruhadarabokat. Az Instagram-oldalára töltött fel egy fotót, ami munka közben készült, és ragyog. Ennek oka nyilván a szerelem lehet az oka, no meg az is, hogy boldog kétgyermekes anyukaként éli tovább az életét.

Rengeteg dicsérő üzenetet kapott, nem csak a ruháját és a haját tették szóvá, de az alakjára is kapott pozitív visszajelzéseket.