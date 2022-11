Hoppá: eltűnt a Sztárban sztár leszek! műsorvezetője

Váratlan fordulat történt a Sztárban Sztár leszek! ötödik adásában: bejelentették, hogy Nagy Réka helyét Gelencsér Timi veszi át. A személycsere indokát nem tudni, de talán hamarosan erre is fény derül - vette észre a Ripost.

Annyi bizonyos, hogy Gelencsér Timi már két éve a Dancing with the Stars kísérőműsorának a háziasszonya, most pedig ő várja a show szüneteiben a nézőket a tehetségkutató élő bejelentkezésein.

Timi már a TV2 stúdiójából is bejelentkezett, Till Attila mellett pózolva, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá élőben is, kattintsatok a műsor honlapjára!