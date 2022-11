Friss hírek Herczeg Zoltán drogbotrányáról: újabb gyanúsítottat fogtak el

Mint arról lapunk is beszámolt, Herczeg Zoltánt október 21-én vették őrizetbe kábítószer-fogyasztás és -kereskedelem gyanújával. A droggal megbukó ismert divattervező le van sújtva a fogvatartása miatt, de talán amiatt a legcsalódottabb, hogy az az illető árulhatta el, akit a barátjának hitt.

A legfrissebb információk szerint új gyanúsított letartóztatását rendelte el a Fővárosi Főügyészség Herczeg Zoltán ügyében. A divattervező mellett egy másik embert is elfogtak október végén, ám őt szabadlábra helyezték – írja a Ripost.

Úgy tudni, most az ügy másik gyanúsítottjának a letartóztatását is elrendelték.

Bár Herczeg fellebbezett a letartóztatás ellen, az elsőfokú bíróság ezt elutasította, a döntést pedig most a másodfokú bíróság is helybenhagyta, azaz továbbra is letartóztatásban marad.