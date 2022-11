Freddie őszintén vallott házasságáról: Sokan próbálták letörni a szárnyaim, Dóri volt a támaszom

A korábbi tehetségkutató felfedezett, és A Dal műsorának győztese, majd műsorvezetőként is jól teljesítő Freddie sokszor és sokféleképpen bizonyított már. Egyrészről munkájában is gondosan ügyel a precizitásra, apaként igyekszik a legjobban teljesíteni, de férjként, családfenntartóként is helyt kell állnia a mindennapokban. Feleségével hét éve élnek boldogságban, és ahelyett, hogy meginogna a kapcsolatuk, erősebb, mint valaha. Freddie azt mondja, Dóri megannyiszor lendítette át őt nehezebb lelki időszakokon. Nincs kérdés, ő a lelki társa.

Ő a szövetségesem! A barátom, a szerelmem, a gyerekeim anyja. Lehet, hogy túlzónak tűnik, de nem vagyok benne biztos, hogy ha a támogatása nincs, akkor én énekelnék, zenélnék egyáltalán. Sokan próbálták már letörni a szárnyaim, mindig Dóri volt a támaszom

– kezdte Freddie határozottan.

A zene és a család az énekesnek az abszolút mentsvár, ha menekülni szeretne a világ feszültségei elől.

– Soha nem hagytam, hogy kedvem szegjék, de nem mondom, hogy könnyű volt. Kellett a rendíthetetlen hitem abban, amit csinálok. De az ember magába vetett hite nem azt jelenti, hogy nincsenek mélypontok – folytatta az érces hangú énekes, aki bízik benne, hogy nem csupán a munkájában, a családi feladatok kapcsán is jól szerepel.

Szeretettel nevelik gyermekeiket Dórival, akivel hét éve tart kapcsolatuk Fotó: Freddie

A család, a gyerekek olyanok, hogy általuk leegyszerűsödik az élet. Átlényegülnek a problémák, sokszor már nem is tűnnek annak, ha belenézek a babák csillogó szemébe.

Freddie reméli, hogy a gyerekek olyan kiegyensúlyozottak, amilyen nagy szeretettel nevelik őket.

– Határokat rajzolunk nekik, ez nagyon fontos. Remélem, hogy jó apja vagyok a két éves Lénának és a még csupán 5 hónapos Árminnak is – mondta Freddie bizakodva, és azt is elmesélte, hogy énekelni ugyan nem ő szokott esténként nekik, de a gyerekek nagyon szeretik a Freddie dalokat hallgatni, sőt táncra is perdülnek, ha hallják.

Freddie a családban lel támaszra, ha kudarc érné Fotó: Freddie

Nincsenek ezzel egyedül, hiszen Freddie legújabb dalain dolgozik: gőzerővel készülnek a jobbnál-jobb slágerek, éppen szerdán indult el útján a Túlerő című dala is, mely pont a fent is említett nehéz időszakokról szól. Az új dalokban Freddie egyébként szerzőként is szerepet vállalt, és legfőképpen saját érzéseiről, tapasztalásairól mesélt.