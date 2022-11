Boros Csaba: Sajnos nekem több idő jutott, mint Cipőnek

Csütörtökön töltötte 60. születésnapját Boros Csaba, a Republic énekese. Megváltoztatta az életmódját: leszokott a dohányzásról és a kávézásról, és a mai napig töretlen lelkesedéssel áll fel a színpadra. Megkérdeztük tőle, milyen érzés átlépni ezt a mérföldkövet.

Én nem szoktam számolni az időt

– kezdte lapunknak az énekes.



– Ha nem emlegetik fel, hogy mennyi idős vagyok, akkor nagyon jól viselem, de alkalmanként én is rájövök arra, hogy mennyire gyorsan is telik az idő. Az a probléma, hogy nem mindenkinek jut ugyanannyi – mondta Csaba, aki kifejtette, hogy olykor milyen igazságtalan is az élet.

– Sajnos nekem több idő jutott, mint Cipőnek. De igyekszem minden napomat úgy élni, hogy pozitívan és boldogan tekintsek előre. Például most volt a Budapest Kongresszusi Központban egy Boros Csaba 60 koncertem, odajöttek a barátaim, az öccsém, fiam, még a vejem is. Együtt zenéltünk. Még Korda György és Balázs Klári is fellépett velünk a színpadra. Hatalmas buli volt. Mindenki remekül érezte magát. Úgy érzem a zenében hatalmas sikereket értünk el ezalatt az idő alatt. Szerettük volna a Republicot, és emellett Cipő emlékét is egy olyan szintre emelni, amit mindig is megérdemelt. Most úgy érzem, hogy ezt megtettük. Az a titka ennek az egésznek, hogy 32 éve zenélünk együtt. Ismerjük egymás minden szösszenését, és olykor már fél szavakból is megértjük egymást. Pont ezért gondolom azt, hogy senki mással nem tudnánk újraélni, újrajátszani ezt az időszakot. Az évek során nem csak zenésztársak, de egy hatalmas család lettünk – nyilatkozta a születésnapos legenda, akitől megkérdeztük, látja-e az esélyét annak, hogy gyermekeik, unokáik átveszik-e majd a Republic gyeplőit, ha egyszer ők leteszik a lantot.

– Biztos, hogy nem fogom odaállítani a fiamat, hogy zenéljen helyettem. Mi nem amiatt a zene miatt vagyunk a Republic, amit játszunk, hanem mi önmagunk vagyunk a Republic. Ha más dobolna, más gitározna, más énekelne, már nem az a zenekar lennénk, akik ezt elkezdték. Cipőt sem lecseréltük, csak sajnos csatát vesztettünk a halállal szemben. Ennek ellenére aktív részese a koncertjeinknek. Az ő hangjával kezdődik és azzal is végződik. Ez nem egy focicsapat. Itt nem fogjuk lecserélni a kapust, ha kiöregedik. Itt addig véd a kapus, amíg vér folyik benne – nevetett fel és zárta le a beszélgetést Boros Csaba, akinek ezúton is Boldog születésnapot kívánunk!