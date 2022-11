A kulisszák mögött kapták le Árpa Attilát és Gabriela Spanicot: mit jelenthet a vörös rózsa?

Gabriela Spanic a Borsnak vallott arról, bizony nagyon bejön neki Árpa Attila. A sorozatsztár úgy fogalmazott, hogy Attila kifejezetten a zsánere, hiszen szép magas, széles a háta, szép formás a válla és az izomzata.

"És meg van benne a számomra az egyik legvonzóbb tulajdonság, vagyis humoros, számomra fontos, hogy egy férfi meg tudjon nevettetni. E mellett táncolni is tud, ami egy újabb jó pont nálam. Szóval összegezném: Árpa Attila egy tökéletes pasi!" - fogalmazott Gaby.

Úgy tűnik, Árpa Attila is olvasta az interjút, ugyanis szombaton, a Dancing with the Stars döntőjében meglepte Gabriela Spanicot egy vörös rózsával. Vajon ezzel azt jelezte, hogy a színésznőnek is lenne esélye elnyerni a szívét?

Fotó: SZL