Népszerű énekesnő karolta fel a Sztárban sztár leszek! nehéz sorsú versenyzőjét

Kökény Dániel, a Sztárban sztár leszek! szereplője nehéz körülmények között éli az életét. A szülei elhagytak, mai napig a nagyszülők nevelik. A nyár folyamán már egyszer el kellett hagyniuk otthonukat. Története sokakat meghatott, a fiatal fiú mégsem akart másoktól segítséget kérni. A műsortól várt további szerepléseket, hogy saját pénzből tudja támogatni nagyszüleit, és biztosítani tudja a családja megélhetését.

A nehéz sorsú fiú rögtön elnyerte a nézők szimpátiáját, ezért is volt hatalmas felháborodás, amikor a középdöntő végén Pápai Joci nem őt juttatta tovább. Viszont ennek köszönheti, hogy Nótár Mary felfigyelt a tehetségére és gyorsan a segítségére sietett.

Azóta már elkezdték a közös munkát és a napokban jelenik meg Kökény Dániel első szóló dala, mely a Talán címet kapta. Az énekesnő a dalhoz mutatott egy kedvcsináló részletet is és azt is elárulta, hogy hamarosan egy duettel is jelentkeznek.

Bár egy szerencsétlen baleset miatt, Dani visszakerült a a Sztárban sztár leszek! élő showjába, így több helyen is helyt kell állnia, hogy közelebb kerüljön álmai megvalósításához.