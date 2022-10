Megrázó vallomás: a koncertje előtt temették el Varnus Xavér testvérét

Idén június 22-én egy megrázó posztban tudatta a világgal Varnus Xaver, hogy öccse, Ádám egy fatális baleset következtében otthonában életét vesztette. Az ifjabbik Varnus fivér éppen a konyhában evett, amikor félrenyelt és szinte pillanatok alatt megfulladt. A világhírű orgonavirtuóz testvérének élettelen testére idős édesanyjuk talált rá, nem sokkal a tragédia bekövetkezte után. Xaver a hír hallatán azonnal repülőre ült és hazarepült Kanadából, hogy édesanyja és két félárván maradt unokaöccse mellett legyen a gyászban.

Nem sokkal a történtek után vissza is utazott új-skóciai otthonába, ahová magával vitte édesanyját is. Néhány nappal ezelőtt tértek csak vissza Magyarországra, hogy az orgonaművész két koncertet adjon. Az első hangverseny szerda este volt a MÜPA-ban, ahol természetesen teltház fogadta. Akkora volt az érdeklődés, hogy a művész családtagjai és legközelebbi barátai már "csak" a színpadon, közvetlenül az orgona mellett tudtak helyet foglalni. Ott volt Xaver édesanyja is, akihez a klasszikus zenész szinte minden darab után odalépett, hogy megsimogassa az arcát, vagy megcsókolja. Az egyik ilyen érzelmes jelenet után pedig bejelentette, hogy a koncert előtt pár órával végső nyugalomra helyezték testvérét a családi kriptában. Ezután neki ajánlotta a következő művet, Liszt Ferenc Halottak című szimfonikus költeményét, melyet a szerző elhunyt fiának emlékére komponált.