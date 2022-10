Még el sem kezdődött az élő műsor, de máris túlterhelte a hangját a Sztárban Sztár leszek! énekesnője

Még el sem kezdődött az élő műsor, de máris nehézségekkel találta szemben magát a Sztárban sztár leszek! versenyzője! Pitman Anna annyit gyakorolt, hogy teljesen berekedt, szinte elment a hangja. A fiatal énekes a Ripost-nak elmondta, maximalizmusa néha visszaüt rá, így az elmúlt héten jobban oda kellett figyelnie magára - szúrta ki a Ripost.

„Valószínűleg kicsit túlterheltem a hangszálaimat és bár vasárnap semmi hangom nem volt, már kezdem visszanyerni az erőmet. Szerencsére nem fáj a torkom, csak beszélnék, de nem jön ki hang a torkomon” - kezdte fátyolos hangon Anna, akivel történt már ilyen korábban is.

„Volt már régebben hangszál-gyulladásom, a mostanit is ahhoz hasonlónak érzem. Már mindent beszedtem, ami segíthet, de elmegyek orvoshoz is a biztonság kedvéért. Mivel nem tudtam néhány napig százszázalékosan gyakorolni, így elalvás előtt fejben futtattam le a dalomat. A hangutánzás nagyon meg tudja terhelni a hangszálakat, főleg, ha rekeszteni kell” - árulta el Anna, aki mindig talál valami csiszolni valót a produkcióján, így nem csoda, ha a rengeteg gyakorlás megbosszulta magát. Ugyanakkor a sok munka meghozhatja a gyümölcsét is. Erre számít Anna is, aki vasárnap este mindent belead majd a Sztárban sztár leszek! színpadán.