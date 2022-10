Majka után Pápai Joci is üzent Lakatos Márknak: Még a szemed is rángatózik az idegtől

Bár nem szokott reagálni rá, ezúttal nem hagyta szó nélkül Lakatos Márk kritikáját Pápai Joci. A stylist a napokban a Majkával közösen készített daluk miatt szólt be a szerzőknek, Majka után zenésztársa sem hagyta szó nélkül, és nyílt levélben reagált.

Kedves Lakatos Márk!!!

Nem akartam én ilyesmivel foglalkozni a szabadidőmben, nem is tartozom magyarázattal senkinek de látom rajtad, hogy még a szemed is rángatózik az idegtől, mert annyira foglalkoztat ez a mérhetetlen anomália. Szerencsére hatalmasat megy a dal és átjött a hallgatóknak, amit az alkotás közben éreztünk! Mielőtt még begyűjtenél egy agyvérzést , elmesélek egy történetet, amihez amúgy semmi közöd nincs, de most a tisztánlátás miatt mégis így döntöttem.Kb 10 évvel ezelőtt a testvérem(aki egy kiváló muzsikus), írt egy gyönyörű gitárdallamot, ami részben egyértelműen klasszikus barokk zenei elemeket,(akkordokat,dallamokat,ritmizációt) stílusjegyeket tartalmazott, részben mai romantikus elemeket. Ezt én akkor, nemes egyszerűséggel elneveztem barokk témának. Na ez a gitártéma, elejétől a végéig szerepel a dalban, Eleve ez képezi a dal gerincét,de nekem borzasztóan értékes elem a testvéri vonatkozása miatt is.Nagyon becses kincs ez nekem!!Ezek az dolgok,érzések inspiráltak a megírásban.Emiatt Barokk a címe..........!!!!!

Mivel te nem vagy zenész, nem várható el, hogy kihalld ezeket az akkordokat. Elektromos gitárral van játszva és kevésbé klasszikus az érzet, de hidd el, hogy ott van.Egyébként, ha nem lenne ott, csak az inspirálta volna a dalt, az is magyarázat volna , bár természetesen ahhoz sem lenne semmi közöd. Arra, hogy képben miért nem "barokk", nem is válaszolnék....!! Mivel az általad “véleménynek” csúfolt kötekedés, enyhén BAROKKos túlzásba ment át , ezért kénytelen vagyok ezt tisztába tenni, de ne aggódj, emiatt most biztosan megint sokan megnézik az új vididet!:) A csatolt hangfelvételt tanulmányozgasd nyugodtan és talán ez majd jó tanulság lesz a jövőre nézve, hogy sok dolog van a világban, amihez csak laikusként tudsz hozzászólni! .....amivel nem is lenne baj, ha nem úgy tennéd azt , ahogy szoktad! Kötekedve, tiszteletlenül, like ide vagy oda. Ezekre nem mentség, hogy "hát én ilyen vagyok, meg mindig ilyen voltam. "Egyébként régóta ismerjük egymást és nem voltál!!Abba már bele se kezdek, hogy éppen azt a dalt akarod megtaposni ami sok embernek erőt és hitet ad, de a benned lévő keserűségtől, önteltségtől ezt már észre sem veszed…

Részemről én befejezettnek tekintem ezt az egészet, de leginkább méltatlannak!