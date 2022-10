Az Emlékek éjszakáján Somhegyi Krisztián az életét elevenítette meg a Dancing with the Stars harmadik adásában. A táncuk kifejezetten jól sikerült, a nézőket és a zsűrit is levették a lábukról, ám ennyivel nem elégedtek meg: Krisztián bevetette a nagyágyút. Fürdőnadrágra vetkőzött.