Heatlie Dávid: Összetörtünk mind fizikailag, mind lelkileg

Nem semmi megpróbáltatásokkal kell szembenézniük a versenyzőknek a TV2 új nagyszabású reality-jében, a Párharcban, és ez a versenyzőkön is meglátszik. Csepregi Éva fia és menye is végigmentek a megpróbáltatásokon, ám Heatlie Dávid elárulta: Dórinak azóta is rémálmai vannak.

– Hatalmas kihívás volt ez a műsor. Szerettük volna a legjobb formánkat mutatni, de igenis voltak pillanatok, amikor összetörtünk mind fizikailag, mind lelkileg – kezdte a Borsnak az énekes, aki elmesélte, feleségének hatalmas sokkot okozott a műsor.

Dórinak a forgatások óta rendesen rémálmai vannak, és ezt nem is csodálom. Olyan félelmeinket kellett legyőznünk, vagy legalábbis megpróbálnunk legyőzni, amikről világ életünkben nem gondoltuk, hogy valójában léteznek.

Szerencsére nagyon jó kis csapat alakult ki, és mi is nagyon boldogan jöttünk ki a műsorból. Úgy érzem, hogy a kapcsolatunk megerősödött és egy új szintre emelhettük. Az biztos, hogy életre szóló élmény volt, de nagyon félnék újra csinálni. Szeretem a nyugalmas kis életemet – nevette el magát az öniróniája mellett Heatlie Dávid.