G.w.M elárulta, hogy miért nem beszélnek a babáról

Közel két hónapja jelentette be G.w.M és Kulcsár Edina, hogy gyermeket várnak. A szépségkirálynő a Dancing with the Stars egyik táncpróbáján lett rosszul, és mikor orvoshoz fordult, akkor derült ki róla, hogy ismét állapotos. A Bors megkereste a 25 éves rappert, hogy mesélje el, hogyan készülnek a kisbaba érkezésére.

Az a helyzet, hogy még nagyon korai, hogy beszéljek a kisbabáról

– kezdte lapunknak G.w.M, aki elárulta, mennyi hagyományt kellett maga mögött tudnia az elmúlt időszakban.

