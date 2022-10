Sokakat ledöbbentett, nekik kellett távozniuk a Dancing With The Stars második adása után

Hiába a zsűri által adott pontok, az első adás is bebizonyította: a Dancing With The Stars játékosainak a közönséget is maradéktalanul meg kell győzniük, ugyanis rengeteg múlik az ő szavazataikon. A táncosok közül ismét két páros volt az, akikért a végén izgulhattunk: Zimány Lindáék és Berki Mazsiék jutottak ugyanis a veszélyzónába.

Lindáéknak kellett elhagyniuk a versenyt Fotó: Vaskó Tamás

A verseny most Zimány Linda és Bődi Dénes számára ért véget, Mazsiékat a közönség az utolsó pillanatban megmentette a kieséstől.

Dupla búcsú

A második adással azonban nem csak Zimány Lindáéktól búcsúzunk: sajnos Facundo Arana magyarországi látogatása is véget ért, a következő adásban már nem lesz jelen.