Drámai pillanatok: ő a Dancing with the Stars újabb kiesője

Nyolc páros küzdött azért szombat este, hogy megnyerhesse a Dancing with the Stars műsorát. Vavra Bence, Somhegyi Krisztián, Berki Mazsi, Bárdos András, Pap Dorci, Iván Bence, Kökény Attila és Csobot Adél párjaikkal együtt mindent megtettek, hogy lenyűgözzék a zsűrit és a közönséget is.

A nézők úgy döntöttek, hogy Bárdosi Sándor és Szőke Zsuzsanna valamint Berki Mazsi és Bonyhádi Ferenc kerüljön a veszélyzónába. Végül Bárdosi Sándornak kell távoznia a műsorból.