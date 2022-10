Berki Mazsi új vállalkozást indított, hogy rendezze férjétől örökölt adósságot

A közösségi oldala szerint nagyvilági életet élő Berki Krisztián vagyon helyett több tízmillió forintnyi adósságot hagyhatott maga után, így Mazsinak nem is volt más választása, mint hogy a munkára koncentráljon, és megteremtsen mindent, amire a kislányának és neki csak szüksége van. Nemrégiben több édesanya részvételével rendezte meg az Emmazsi baba-mama tábort. Nem is beszélve a TV2 Dancing with the Stars című műsorában való szereplésről.

Sőt, az interneten elérhető Opten cégadatbázis szerint júniusban Mazsi egy Pest megyei településre bejelentett egy új, webshopot üzemeltető céget, amelyet – információink szerint – ő, illetve a társa, Berki Krisztián egykori barátja és üzletfele alapítottak.

Az özvegy nevére asszociáló internetes áruháztól az egzotikus lakberendezési tárgyaktól kezdve, a gyermekjátékokon át, a karácsonyi dekorációig sok minden rendelhető - szúrta ki a Blikk.