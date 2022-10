Balhé a kiesés után: Bárdosi Sándor tajtékzott a TV2 stúdiójában

Harmadosztályú futballmérkőzésen is ritkán látni olyan jelenetet, amit az olimpiai ezüstérmes birkózó művelt a kiesése után a Dancing with the Stars stúdiójában. Bárdosi Sándornál a kiesése után elszakadt a cérna. Kis híja volt, hogy nem ment neki a továbbjutó Berki Mazsinak, elborult tekintettel, fújtatva küldött el mindenkit a melegebb éghajlatra.