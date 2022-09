Nem hiszed el, mivel foglalkozott Az érzelmek tengerén című török sorozat sztárja

Özge Özberk (Deniz Öztuna) – fia is színész lesz

A gyönyörű főhősnőt szerepe szerint magára hagyja a férje két gyermekkel és rengeteg adóssággal. A valóságban a 46 éves színésznő, Özge öt év házasság után, 2012-ben vált el pénzügyben dolgozó férjétől. A következő két évben több futó kapcsolata is volt, míg 2014-ben rá nem talált a szerelem, Orkun Darnel úszó személyében.

Az előadói véna nem egyedülálló a családban: bátyja, Özgür is színész, sőt, Özge tinédzser fia, Leo is erre a pályára vágyik.

Mirat Yavuz (Kutsi) – kaparós sorsjeggyel nyert

A sorozatban Deniz megmentőjét, a jóképű lóidomárt alakító férfi, Kutsi csak a véletlennek köszönheti, hogy képernyőn szerepel. Gyermekkorában kaparós sorsjeggyel nyert egy nagyobb összeget, amiből megvette a rég áhított első gitárját. Zenészként kezdte a pályafutását, hét albuma jelent meg, Youtube-on legnépszerűbb számait több mint tízmillióan nézték már meg. Egy török zenecsatornán saját műsort vezetett: itt figyeltek fel rá egy orvosi sorozat készítői, az első szerep pedig hozta magával a többit.



Sebahat Kumaş (Diyar Türkcan) – nővére miatt lett színésznő

Igéző tekintetű csinos nő, aki a sorozatban a családjától menekül. A valóságban Sebahatnak nagyon szoros kapcsolata van a rokonaival, különösen a testvérével. Sebahat az egyetemen fényképészetet tanult, ám imádott nővére unszolására együtt beiratkoztak egy drámaszakkörre, s végül mindketten színésznőként találták meg a hivatásukat.

Hakan Eratik (Alihan Öztuna) – kávét és cipőt reklámozott

A sorozatban a rosszfiú Alihant alakító Hakan a való életben nagyon sokoldalú. Informatikusnak tanult, de az egyetemet végül nem fejezte be, mert megkapta az első színészi megbízásait. Egy ideig modellkedett, és számos török tévéhirdetésekben is szerepelt: Coca Colát, instant kávét, cipőt és függönyt is reklámozott.