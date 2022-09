Búcsút inthet a luxusnak a szexi valóságshow-hős

Múlt héten fiú távozott a Money or Love csapatából, a játékszabályok szerint ezúttal lánynak kell elhagynia a festői dominikai tájat és a luxust. Ezúttal is beleszólhatnak a nézők: szavazhatnak, melyik lányt szeretnék még bent látni, és melyiket nem. A játékosoknak is van beleszólása. Andi és Szandi nem titkolják: Kitty vesztét várják, és úgy vélik, Ágival kell majd megküzdenie.

Angi így vélekedett:

– Kitty szerintem az erősebb ember, nekünk jobb lenne, ha ő menne haza. Ági előbb-utóbb kiejti saját magát. Nekem nagyon fura Kitty párosa Aidennel. Kíváncsi lennék, hogy Aidan mit kezdene magával, ha Kitty nem lenne.

Szandi is Kitty–Ági párbajt sejt.

– Petra–Zsófi–Angi és én szerintem erős négyest alkotunk.

A legtöbben Kittytől szabadulnának Fotó: TV2

Kittyben ő is riválist lát:

– Nem emberileg zavar Kitty, hanem az, hogy Aidan-nel erős párost alkotnak. Örülök annak, hogy ott kialakult egy kezdetleges szerelem, viszont ha Ágit és Kitty-t nézzük, akkor Kitty az, aki harcba szállna. Ez egy játék és az a cél mindenkinek, hogy a lehető legtovább jusson el. Szerintem a többiek is úgy látják a saját játékukat, hogy őket szét kellene robbantani. Attól, hogy egyikük sem áll hozzám nagyon közel, nem kívánok nekik rosszat. Nem az én stílusom az, amit ők tolnak, de a játék miatt az lenne a jó, ha egy erős páros bomlana szét.

Hogy ki távozik a játékból, az kiderül pénteken 21 órakor a SuperTV2-n.