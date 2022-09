Mindenki állva tapsolt a Sztárban sztár leszek! stúdiójában: a kárpátaljai Vanessza könnyekig hatotta a zsűrit is

Sztojka Vanessza hosszú kihagyás után tért vissza az énekléshez, a zene jelenti számára a vigaszt és a menekülést. A fiatal lány Kárpátaljáról érkezett a Sztárban sztár leszek! stúdiójába, és énektudásával mindenkit levett a lábáról. Komoly nehézségeken mennek át a családjával, hiszen az ukrán-orosz háború őket is sújtja. Mint mondta, nagy álma vált valóra azzal, hogy decemberben megkérte a kezét a párja, ám nem örülhettek sokáig felhőtlenül, hiszen februárban kitört a háború. Most minden nap azért aggódik, hogy szerelmét vagy édesapját ne sorozzák be katonának és ne vigyék el a frontra.

Az előadása után a stúdióban mindenki állva tapsolt.