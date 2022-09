Megszólalt az orvos: Károly király nagyon beteg

Ahogy Károly hercegből Károly király lett, az internetet ellepték az egészségéért aggódó bejegyzések. Többeknek feltűnt ugyanis, mennyire duzzadtak és vörösek az ujjai, egyesek szerint egyenesen "virsli ujjai" vannak az új királynak.

Dr. Gareth Nye, a chesteri egyetem adjunktusa elemezte a képeket és felvázolta, milyen bajokkal is küzdhet III. Károly.

Az egyik lehetőség az ödéma vagy folyadékretenció (folyadékvisszatartás) volt. Dr. Nye elmondta: "Az ödéma olyan állapot, amikor a szervezet elkezdi visszatartani a vizet a végtagokban, általában a lábakban és a bokában, de az ujjakban is, ami megduzzad. Felborul a vízháztartás, nem ürül ki megfelelő mennyiségű víz a szervezetből. Ez igen gyakori, leginkább a 65 éven felülieket érinti. Ha valaki meg akarja vizsgálni, ödémás-e, elég, ha megnyomja a lábát. Ha benne marad az ujjlenyomata, egy horpadás, és csak lassan egyenlítődik ki, akkor ödémás. A folyadékvisszatartás hátterében is több dolog állhat, akár szívproblémák, pajzsmirigy-alulműködés, de vesebetegség is."

Dr. Nye szerint egy másik lehetséges állapot az ízületi gyulladás. Azt mondta: "Az ízületi gyulladás egy másik gyakori állapot a 60 év felettieknél. Gyakran a kéz területét érinti - a hüvelykujj ízületét vagy az ujjak ízületeit. Az ujjak általában merevek, fájdalmasak és megduzzadnak, és bár gyógyszeres kezelés segíthet a fájdalmon, a duzzanat megmaradhat."

Az orvos arra felhívta a figyelmet, hogy pusztán az ujjak duzzanatából nem lehet diagnózist felállítani, de szerinte nem kell már most temetni az új királyt.