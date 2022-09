Mindenkinek elege van Meghanból: kegyetlenül gúnyolják Amerikában is

Nagyobb vihart kavart Meghan Markle legutóbbi interjúja és podcast adása, mint amekkorára ő maga számított, és más eredménnyel is zárult, mint azt várta. A sussexi hercegné jó szokásához híven megint elsírta a bánatát, hogy mennyire rossz volt neki - meg kicsit Harrynek is -, ahogy a brit királyi családban velük bántak. Közben pedig az esküvőjét hasonló jelentőségűnek titulálta, mint Nelson Mandela szabadon engedését. Ezzel igencsak messzire rúgta a pöttyöst, és több emberjogi szervezet, illetve Mandela unokája is hevesen tiltakoztak a kijelentése ellen. Hiszen a néhai dél-afrikai elnök 27 évet töltött börtönben, míg Markle 18 hónapot palotákban és kastélyokban, majd egy milliók halálával járó pandémia közepén arról panaszkodott a luxusvillájában, hogy mennyire nehéz az ő sorsa - írta a Ripost.

Fotó: AFP

A folyamatos és önismétlő siránkozást már a tengerentúlon is nagyon unják, már nem az amerikai nép elnyomott hercegnéjeként írnak róla, hanem elkényeztetett, rinyáló hisztérikaként, aki azt hiszi, hogy azzal lehet valaki, ha sajnáltatni akarja magát. A New York Post például egy gúnyos címlapot jelentetett meg róla, és a vezércikkükben keményen kiosztják, mondván az nem produktum, hogy ő luxusban élő elnyomottnak adja el magát. De a Washington Post, ami eddig a legnagyobb sussexi párti médium volt is arról ír, hogy lejáratja magát a hercegi pár a panaszkodással, és hiába próbálnak fontos ügyeket támogatni, minden jótékony próbálkozásuk arról szól, hogy nekik mennyire rossz. Miközben olyan luxusban élnek, mint Jay-Z és Beyoncé, akik több évtizedes munkával és tehetséggel értek fel a zeneipar csúcsára.

Fotó: New York Post

Egy tévés bennfentes pedig arról beszélt, hogy az amerikai tévétársaságokat jobban izgatja Vilmos és Katalin közelgő tengerentúli látogatása, mint az, hogy még több teret adjanak Meghannak és Harrynek, akik már unalmasak és egyre népszerűtlenebbek. Egy májusi közvéleménykutatás során ugyanis azt állapították meg, hogy az USA lakosságának 46 százaléka rossz véleménnyel van Meghanról.