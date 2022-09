Külseje miatt támadják Béci feleségét, Norina megrázó őszinteséggel reagált

Rendkívül nehéz időszak van Béci és Norina mögött. A rapper feleségénél méhnyakrákot diagnosztizáltak, és miután megszületett közös kislányuk, az édesanyának el kellett távolítani a méhét, így nem lehet több gyermeke. Februárban végre fellélegezhettek, amikor a szövettani eredménye jó lett. Mindamellett, hogy szülőként is helyt kellett állnia, súlyos betegségével is szembe kellett néznie. Ebben az időszakban pedig nem az volt a legfontosabb számára – érthető módon –, hogy visszanyerje szülés előtti formáját, hanem a gyógyulására koncentrált. Norina a rosszindulatú emberek céltáblájává vált külseje miatt. Ismert emberként egy darabig tűrte a támadásokat, azonban most elege lett, és az Instagram-oldalán szólt vissza az őt kritizálóknak.

Kedves “jóakaróim”! Valóban, a Nyerő Páros forgatásán még nem volt hű a külsőm a régihez.

A forgatás nyáron történt, de ezt tudjátok. Veszélyeztetett terhesen hordtam ki a gyermekemet és a szülés után 3 hormonális műtétem volt, márciusban még azon izgultunk, hogy megmaradok-e és feltudom-e nevelni a gyermekemet – írja a sztáranyuka, aki nagyon sokat tett azért, hogy azt a nőt láthassa viszont a tükörben, aki valaha volt, ám még mindig nem elégedett.

– Két nap (felkészülés) alatt az eltorzult külső, amit kaptam ettől a csúnya betegségtől, amit nem mondok ki, nem tudtam megváltoztatni, ma már azt tudom mondani, hogy kezd minden visszaállni a régi kerékvágásba, de még mindig sokat kell dolgoznom rajta, de örülök, hogy legyőztem egy ekkora betegséget, bár még nem telt el az a bizonyos 5 év tünetmentesség, de érzem, hogy nem lehet baj! – taglalta, majd hozzáfűzte, mi viselte meg legjobban a műsor kapcsán.

– A beköltözés ebbe a játékba 2 dolog miatt volt nehéz, a fő ok a gyermekem hiánya, a másik pedig, hogy az önbizalmam külsőleg 0 és tudtam, hogy bántani fognak emiatt, mert sok ember csak a szemét használja! Mindig csinos voltam és mindig is vágytam erre a műsorra, de nem így képzeltem el.

Viszont az, hogy kapom a bántást, fáj a lelkemnek, de tudjátok mit, csináljátok meg utánam, úgy, hogy ne hagyjátok el magatokat és boldogok maradjatok!

Fő az egészség – zárta sorait Norina.