Elstartolt a Sztárban Sztár Leszek: Összevissza halandzsázott, Majka mégis látott benne fantáziát

Vasárnap este berobbant a Sztárban sztár leszek! harmadik szériája a TV2 képernyőjén. Ahogy azt már megszokhattuk, extrém fazonokból most sem volt hiány, ám szerencsére értékelhető produkciók is akadtak az előválogató első adásában. Szabó István inkább a bolondos kategóriába tartozott, de Majkának mégis bejött az alakítása és magával vitte a következő fordulóra. A kőszegi vállalkozó, akiről - állítása szerint utcát is elneveztek lakóhelyén - ugyan belekavarodott a szövegbe, nagyon boldog, amiért a mester esélyt adott neki és bízik benne, hogy tévés szereplése az üzletén is lendít.

- Nagy optimizmussal érkeztem a műsorba és a Scooter, Fire című számát adtam elő, illetve ez volt a terv. Kicsit nagy volt a nyomás, így belezavarodtam a szövegbe, de aztán elszavaltam az egészet, amit Majka értékelt és tovább juttatott. Szerintem a végén már Pápai Joci is szimpatizált velem, de jobb, hogy Majkához kerültem, mert nagyon hasonlítunk egymásra: ő is olyan laza, céltudatos és nagypofájú, mint én - kezdte lelkesen István, aki jól menő vállalkozóként megteheti, hogy a következő megmérettetésre jobban felkészüljön.

- Tudom, hogy legközelebb jobban oda kell tennem magam, de lesz időm felkészülni, én osztom be az időmet. Ingatlanosként mindennap szerepelnem kell, de azért furcsa volt 300 ember előtt fellépni a stúdióban, de a következő alkalommal jobban megy majd. Szerencsére a feleségem támogat, a nagyobbik lányom vonakodott kicsit, de ő még ad mások véleményére... - fejezte be István, aki a Sztárban sztár leszek!-től ismertséget és hírnevet vár és mindent meg is tesz azért, hogy valami miatt felejthetetlen legyen.