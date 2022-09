Durva baleset érte a TV2 sztárját

Nagyon hálás vagyok az orvosoknak az ellátásért. Azt mondták, pihentessem és ha lehet, ne erőltessem meg még egy-két napig. Most is, ha ráállok, még belenyilall a fájdalom, ezért igyekszem sokat feküdni. Szóval jelenleg is fel van polcolva, krémezem és jegelem, hogy minél előbb rendbe jöjjön. Az orvosok azt mondták, hogy körülbelül egy hét lesz a teljes gyógyulásom. De ha elmúlt a fájdalom, akkor már rendben lesz minden. Az élet megy tovább, komolyabb problémával is léptem már fel. Persze azért még oda fogok egy darabig figyelni, hova lépek