PET-palackra vetkőzött a szexi szupermodell

Különleges fotósorozat készült a brazil szupermodell Alessandra Ambrosióról, aki ezúttal a környezetvédelem és a tudatos fogyasztás jegyében nemes egyszerűséggel semmi mást nem vett magára, csak műanyag palackokat.

A képek megrendelője egyébként a More or Less magazin volt, akiknek a közelmúltban több extrém fotózást is bevállalt Alessandra, akit a Forbes magazin már 2012-ben a világ hatodik legjobban fizetett modelljeként tartott számon. Itt például plüssállatokba "öltözött":