Zokogva jelentette be kollégája: elhunyt a Mad Max sztárja

Nyolcvanhárom éves korában elhunyt Vincent Gil, akit a legtöbben az eredeti Mad Maxban játszott Nightrider szerepéről ismerhetnek. Mint ismert, a hollywoodi színész egy ideje már gyengélkedett. Vincent Gil halálát barátja és színésztársa, Paul „Cundalini” Johnstone jelentette be a vasárnap egy közös képpel Facebook-oldalán.

- Sajnos a hír igaz… Vince Gil elhagyott minket. Már jó ideje nagyon gyengélkedett. De Isten kegyelméből már nem kell többé a halandó formájában szenvednie – írta Paul bejegyzésében, aki egyik kedvenc emlékét is megosztotta Vincentről.

- Már akkor sem volt jó egészségügyi állapotban, és az első napokban aggódtunk, hogy képes lesz-e végigcsinálni a hosszú, megterhelő, kongresszusi és társasági életet, a napokon át tartó utazást. Nem kellett volna aggódnunk. Vince elismerésre méltóan viselkedett. Minden alkalommal helytállt, a csodálatos japán rajongók energiájából merített erőt. Azokon az alkalmakon, amikor ránéztem és aggódtam, hogy képes lesz-e folytatni, megvonta a vállát és megmutatta, hogy sokkal több kitartása van, mint sokunknak - mesélt a 2015-ös japán turné során történtekről.

Vincent 1939–ben született az ausztráliai Sydney-ben, és a világhírnevet hozó szereplése előtt számos filmben szerepelt, mint például a Stone, Solo, Against The Wind és You Can't See 'round Corners. Az áttörést jelentő Nightrider szerepét követően számos film és thriller sztárja lett Hollywoodban és a szülőhazájában, Ausztráliában is.

Vince halálával egy időben folytatódik a Mad Max előzményfilmének, a Furiosa munkálatai. A 2015-ös ausztrál posztapokaliptikus akciófilm előzményfilmjében Anya Taylor-Joy fogja alakítani a fiatal Furiosát, míg Chris Hemsworth és Tom Burke szintén szerepelnek majd.

