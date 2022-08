Valóságos állatkertet üzemeltet otthonában Árpa Attila

A legnagyobb őrültségekre is képes Árpa Attiláról régóta köztudott, hogy nagy macskás: a vele egy háztartásban élő Kuszkusz és Totó ráadásul kivételes kiképzésben is részesült. A kis kedvencek képesek a kutyákra emlékeztető módon saját tengelyük körül átfordulni a földön, mindketten adnak pacsit, Totó pedig még a fiókot is kihúzza főzés közben, ha gazdijának villára lenne szüksége – amiről a következő TikTok-videó is tanúskodik:

– Sokan nem értik, hogyan lehet ilyen eredményeket elérni a macskákkal pedig a válasz egyszerű: amit jól csinálnak, azt jutalomfalattal, ami pedig kerülendő lenne számukra, azt vízipisztollyal lehet megerősíteni, illetve tiltani – magyarázta a színész-rendező-producer.

Árpánál egyébként valóságos tápláléklánc alakult ki az évek során: a balatoni estéket idéző ciripelő hangulat érdekében például nemrégiben tücsköket telepített a kertjébe.

Az ízeltlábúak kiváló étrendkiegészítőt jelentenek macskái számára, akikre – a fenegyerek legújabb szerzeményével, a fehér bundájú, kékszemű Yeyo nyuszival egyetemben – még egy Bogi nevű kígyó is vigyáz.

Árpa Attila elárulta: a fenyegető kinézetű, de egyébként eléggé békés királypiton bármelyik nagyobb állatkereskedésben beszerezhető, és még engedély sem kell a tartásához, emellett kifejezetten jó kapcsolatot ápol a macskákkal, akik – az alábbi videó tanúsága szerint – még az egérnek sem tudnak ártani. Szó szerint.