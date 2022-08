Tetoválást rejt Széphalmi Juliska bugyija

Széphalmi Juliska Görögországot választotta a jól megérdemelt, nyári pihenésének helyszínéül. A táncművész számos élménybeszámolóval és fotóval jelentkezett már a csodás helyről, az utóbbi időben pedig – ahogy azt mi is megírtuk – egyre lengébb sorozatok készülnek róla, melyeken örömmel mutatja meg izmos testét, irigylésre méltó alakját. Azt is tudtuk, hogy bevállalós személyiség, hiszen már megjárta a Survivort is, ahol rendkívül jó eredménnyel végzett, de egészen idáig jól titkolta, hogy tetoválás is díszíti a testét.

Sőt! Nem is egy, kettő! Ugyanis nem csak a csípőjén, de a melle alatt is kiszúrtunk egy-egy mintát.