Rubint Réka elszökött Andrei Mangrával

A fitneszedzőnek kevés a szabadideje, a Dancing with the Stars című TV2-es sikerműsorra is úgy készül, hogy akkor tartja a táncpróbákat, amikor éppen ráér. A felkészülést ezzel együtt is nagyon komolyan veszi, igyekszik minden tánclépést elsajátítani a legnehezebb koreográfiákból is.

Egyetlen bökkenő, hogy még mielőtt elvállalta volna a szereplést, már jó ideje le volt fixálva egy Alakreform tábora a festői Bali szigetén, ahova 109 emberrel tervezett elutazni közel két hétre. Az indulás időpontját viszont hónapok óta nem tudhatta pontosan, a koronavírus járvány miatti utazási korlátozások rendre időpont-módosításra kényszerítette.

Így történt meg az, hogy mikor igent mondott a TV2 műsorában való szereplésre, már sejthette, hogy a felkészülési időszakban utazik el…

Réka persze mindenre felkészült. Andrei Mangrával, a táncostársával megbeszélte, hogy viszi őt is magával, így összeköthetik a kellemest a hasznossal… Meg lesz a tábor is, és a szünetekben táncpróbákat tarthatnak.

Réka és Andrei az első pillanatban összhangban voltak

„Amikor hónapokkal ezelőtt megkaptam a felkérést a Dancing with the Stars 3. évadában való szereplésre, már akkor elhatároztam, hogy a partneremet is elhozom Balira, az Alakreform táboromba. Maximalista vagyok és 12 nap, amit itt töltünk, hosszú idő lenne a felkészülésre szánt időből. A tábor időpontja már megvolt és egy plusz hely, amit akkor még nem tudtam, hogy kié lesz” – írta Rubint Réka az Instagram oldalán.

Réka és Andrei is izgatott volt az indulás előtti percekben:

– Csodálatos helyszínen leszünk, sok sok jó ember társaságában. Tornázunk és mellette táncolunk is, mi kellhet ennél több?

– mondta Réka majd hozzátette: – A Dancing with the Stars-ra való felkészülésünknek talán jót is tesz a levegőváltozás. Jobban esik a megterhelő edzés is egy szépséges helyen.