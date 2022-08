Először mutatta meg szerelmét Rippel Feri

Rippel Feri május elején, egy szerelmes dalszöveg kíséretében tudatta követőivel Instagram-oldalán: újra rátalált a boldogság. Ugyanakkor párjáról sem beszélni nem kívánt, sem a hölgy arcát nem láthattuk. Ez alighanem érthető is: egy ismert személy kedvesének lenni ugyanis mindig kihívás.

Azóta persze jó pár hónap eltelt, és a szerelmesek kapcsolata is megerősödhetett. Alighanem ezért dönthettek úgy, hogy bevállalnak egy közös szelfit. Az artista most nem dalszöveget, hanem egy netes idézetként is gyakorta feltűnő versrészletet mellékelt a képhez.