Újabb fotó, egyre többet mutat kisfiából Nádai Anikó

Július 19-én született meg Nádai Anikó és Hajmásy Péter első közös gyermeke, és bár a kis Alex érkezését egy fotóval jelentették be, sem akkor, sem azóta nem mutatták meg kisfiuk arcát. Igaz ugyanakkor, hogy egyre többet láthatunk a csöppségből. Hol egy kezet, hol egy apró lábacskát. Már egész biztosan sokan szeretnék látni a gyerkőc mosolyát is, bár erre valószínűleg még várnunk kell. Addig is megmutatjuk Anikó és fia legfrissebb közös fotóját: