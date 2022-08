"Már nem szenved tovább" - éjjel elhunyt a népszerű színésznő

49 éves korában elhunyt Robyn Griggs amerikai színésznő. A tévé- és filmsztárnál, akit leginkább az Another World és az One Life To Live című filmekben játszott szerepeiről ismertek, 2020-ban 4. stádiumú méhnyakrákot diagnosztizáltak, bár halálának okát még nem erősítették meg.

Halálhírét hivatalos Facebbok-oldalán jelentették be:

„Sziasztok! Fájó szívvel, szomorúan jelentem be Robyn halálát. Azonban már nem szenved, és szeretné, ha emlékeznénk erre és a szép emlékekre. Soha nem felejtem el, mennyire nyitott volt arra, hogy elmondja a történetét, és elfogadta, hogy segítek neki elmondani. Segíteni akart az embereknek, és terjeszteni akarta történetét. Megtiszteltetés számomra. RIP barátom, szeretlek és mosolygok, ha rád gondolok."

Robyn múlt hónapban árulta el a rajongóinak, hogy négy újabb daganatot fedeztek fel nála a felülvizsgálat során. "Négy új daganatom van. 2 új daganat a májamon, egy a hasizomban és egy nagy a jobb oldali nyirokcsomóban" - írta Griggs.