Lékai-Kiss Ramóna kiakadt: Többen videózták a haldoklót

Lékai-Kiss Ramóna, ha csak pár percre is, de az Országos Mentőszolgálat szóvivőjévé léphetett elő, ugyanis őt ért a megtiszteltetés, hogy Instagram-oldalán beszéljen a Városligeti Mentőnapról, melyet 2022. augusztus 27-én, a tűzijáték előtt rendeznek majd meg, és melyen az életmentők mindenkit szeretettel várnak, akit érdekel az életmentő hivatás, aki szeretne többet megtudni a mentőkről, vagy csak szívesen töltene el pár órát jó hangulatban a szabadban.

Sajnos azonban a programajánló előtt egy komolyabb témát is szóba kellett hoznia. Történt ugyanis, hogy a napokban a mentők újraélesztettek valakit, a műveletet sokan végignézték, pedig többen fel is vették, és ki is tették a közösségi odalakra.

– Én úgy gondolom, hogy ez nem helyén való. Ez méltatlan. Ezt nem illik. Kíváncsinak lehet lenni, de nem akkor, amikor tényleges újraélesztés történik – magyarázta a videóban.