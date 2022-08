Legyőzte a rák a közkedvelt énekest, családja körében hunyt el

Ötvenhét éves korában elhunyt Margaret Urlich új-zélandi énekesnő, aki leginkább a The Horses című időtlen slágerről is ismert. Hétfőn békésen, családja körében hunyt el felföldön lévő otthonában. Két és fél évig küzdött a rákkal.

Fotó: Pixabay

Margaret a Peking Man énekeseként kezdte karrierjét, mielőtt csatlakozott a When The Cat's Away nevű, csak lányokból álló popegyütteshez. Történelmet írt, mivel ő volt az első női szóló előadó, aki első helyezést ért el a hivatalos új-zélandi zenei listán.

Debütáló szólóalbuma, a Safety in Numbers 1989-ben jelent meg, nagy sikert aratott, még díjat is nyert vele az 1991-es ARIA-díjátadón. Követő albuma a Chameleon Dreams szintén sikeres volt, amikor 1992-ben megjelent. Urlich több mint 400 000 albumot adott el pályafutása során, így Új-Zéland egyik legsikeresebb előadója.

1998-ban a Sony Music-kal kötött szerződése lejártával Új-Dél-Wales déli felföldjére költözött, ahol otthont és új stúdiót alakított ki párjával.

- Új-Zéland egyik legszebb hangja elhallgatott – írta Angela Bishop Twitter-oldalán, amikor értesült a tragikus hírről.

A Channel Nine műsorvezetője, Richard Wilkins szintén kedves szavakkal emlékezett meg róla: - Sok szeretet George-nak és a családnak... és mérhetetlen tisztelet a gyönyörű és tehetséges művésznek, aki utat tört magának. Nyugodj békében Margaret.