Herendi Gábor szerint ló***t ért Piroch Gábor munkája a Kincsem című filmben

"A" kategóriás filmesektől ritka, hogy ha problémájuk akad valakivel, akkor azt nyilvánosan teszik közzé. Ezen a szinten már úriemberként viselkednek a felek, megbeszélik egymással esetleg baráti társaságokban a dolgot aztán, ha esetleg nyilatkozniuk kell a témában, akkor a lehető legudvariasabban fogalmaznak a másikról. Most azonban a nyugodt természetű Herendi Gábor Balázs Béla-díjas rendezőnél elpattant a húr....

A kiváló filmrendezőt Piroch Gábor legfrissebb, Hollywoodland című önéletrajzi könyvének egyik története akasztotta ki. A kaszkadőrök Oscar-díjára jelölt Piroch Gábor fél évszázada dolgozik sikert sikerre halmozva - ebből az alkalomból jelent meg ez a könyv - a hazai és nemzetközi filmes produkciókban, a nevét profi kaszkadőrkoordinátorként és rendezőként is jegyzik. A hazai filmesek gyakran dolgoznak vele együtt, a Kincsem című sikerfilmben is, az ő feladata volt megtalálni a megfelelő lovat a főszerepre. Úgy tűnik ez nem sikerült, és ez sosem derült volna ki, ha nem jelenik meg most ez a könyv...

Piroch a könyvében elmeséli, hogy egyszer ordítozott vele Herendi Gábor rendező, és akit ezért majdnem megvert:

„Ha odalépek hozzá, és lekeverek neki egy k**rva nagy pofont, arra élete végéig emlékezni fog, és a kaszkadőr szó hallatán soha többé nem üvöltözik velünk”– írja Piroch a könyvében. De az igazi okokat nem fejtette ki.

A sztori talán feledésbe is merült volna, ha a könyvet olvasó kollégák nem írnak üzeneteket Herendinek azzal a kérdéssel, hogy hogy a fenébe kerültek ilyen szituációba a kaszkadőr koordinátorral? Nos, a rendező nem volt rest megmagyarázni, hogy a Kincsem forgatásán pontosan mi történt.

Herendi egy írást tett közzé a privát Facebook oldalán, amit változtatás nélkül, az engedélyével közlünk:

Kedves Gábor! Nem akartam reagálni a Telex cikkében említett, a könyvedben megjelent idézetre, de annyian felhívtak azzal, hogy Gábor te tényleg tudsz kiabálni? Nos valóban életemben egyszer kiabáltam forgatáson és az miattad volt. Odahoztál Kincsem szerepére egy kivénhedt kövér ütött-kopott csődört, kb. 42 sebbel és heggel az oldalán az eddigi filmes csatajelenetekben való részvétele miatt és te, mint ezért felelős ember úgy érezted ez a ló eljátszhatja Kincsemet, a csodaszép fiatal kancát. Miután kiborulásomra tehetetlenül széttártad a karodat, kénytelen voltam felvenni a jelenetet, majd milliókért CGI technikával lefogyasztottuk a lovat, kiretusáltuk a sebeket és a szervet, amit ezért a munkáért megérdemeltél volna. Sajnos azért, mert valaki a magasból le mer ugrani egy száguldó teherautóra még nem jelenti azt, hogy jó kaszkadőr koordinátor. Ugyanis az egy másik szakma. Andy Vajna búcsúztatója után odajöttél hozzám és bocsánatot kértél a Kincsemben nyújtott teljesítményedért, ami őszintének tűnt és ezért kalapot emeltem. Ezek szerint az nem volt őszinte. Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Megbocsájtással, Herendi Gábor.