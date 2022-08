ByeAlex bevallotta, inkább szakít, mint hogy szóba kerüljön a gyerekvállalás

ByeAlex hétvégi nagykoncertje alkalmából adott interjút az RTL Klubnak. Az énekes többek között beszélt: eddig sem tervezett családot alapítani, és úgy látja, hogy jó ideig ezt követően sem fog. Mint mondja: épp ezen a kérdésen bukott el több korábbi kapcsolata is.

Régen is nem véletlenül farolgattam ki a kapcsolataimból. Én nem szeretnék gyereket. Szeretem a babákat, nagyon aranyosak, nagyon édesek, és néha elgondolkodom rajta, de jelen állás szerint nem szeretnék gyereket. Úgy gondolom, hogy most egy olyan történés van az életben, ahol szerintem ez egy rossz húzás volna részemről. Tehát ha már eddig nem léptem ezt meg, akkor nem most fogom – fűzte hozzá, kitérve arra: bizony az anyagiak, az általános drágaság játszanak legfőképp szerepet abban, hogy nem szeretne gyereket.