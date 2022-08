Berki Mazsi szívszorító vallomása: Krisztián fentről fogja támogatni őt

Ember olyan boldogan nem lépett még vissza egy nagyszabású tévés versengéstől, mint Kulcsár Edina.Az egykori szépségkirálynő úgyanis harmadik gyermekét hordja a szíve alatt. Edina így visszalépett a Dancing with the Stars című műsorból és átadja a helyét Berki Mazsinak.

A májusban elhunyt Berki Krisztián özvegye egyedül neveli kilenc hónapos lányát, Emma Katerinát, így át kellett gondolnia, hogy a gyászidőszakban jó ötlet-e táncos műsorban szerepelnie, de úgy, hogy néhai férje fentről fogja figyelni.

"Nem igazán volt kérdés, hogy elvállalom, mert szeretek táncolni, a tánc pedig kifejezi az érzelmeket. Azt gondolom, hogy nekem ez pont jókor jött. Hiszek a jelekben, a sorsban és hiszem azt, hogy minden okkal történik"

- mondta a TV2-nek. Azt is elmesélte, hogy sokat táncoltak Berki Krisztiánnal, és biztos benne, hogy néhai férje fentről fogja figyelni.

Nem sokkal később egy hosszabb bejegyzésben mesélte el, hogy milyen érzések kavarogtak benne, amikor megcsörrent a telefon.

"Azon tűnődtem, hogy az Élet miért ajánlja fel nekem pont most ezt a lehetőséget. És eszembe jutottak az afrikaiak és más természeti népek, akik a fájdalmukat is a rituális táncaikon keresztül gyógyítják. És a táncra most mint egy terápiás eszközre tekintek. Hogy ez jó lesz nekem. Ebben fogok tovább gyógyulni és ezen keresztül fogom a gyászomat megdolgozni. Ez egy más tánc lesz a lelkemben. De a mozgáson keresztül fog a lelkem és a testem új formát ölteni. Mert ebben a történetben, amiben most én vagyok, sok nehézség van." - kezdte bejegyzését az özvegy.

"Ami a lelkemben a szomorúság és a gyász gyökereihez fog kapcsolódni, erre fognak a mozdulataim illeszkedni, de a tánc ilyen. A tánc ritmus, lélegzet, érzelmek és kapcsolódás a partnerhez és az egész világegyetemhez. És itt, ezen a ponton komoly értelmet nyert az, hogy ezt a lehetőséget kaptam az Élettől. Lélekből fogok élni vele"

- fogalmazott Mazsi.