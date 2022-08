Benézhettünk a Most vagy Soha! színfalai mögé – Monumentális díszletet építettek a Petőfi filmhez

Betekinthettünk a készülő Most vagy soha! film Fóton épült díszlet városának színfalai mögé. A magyar filmgyártás legnagyobb költségvetésű művét még szeptemberben is forgatják, utána kezdenek az utómunkálatoknak. A stáb a külső helyszínekről már jó ideje átköltözött a megépített 1848-as forradalom ikonikus helyszíneit felölelő városba. A díszlet megépítésekor több szakértőt is bevontak, hogy minél pontosabban jeleníthessék meg a város minden részletét.

De az idáig vezető út sem volt könnyű, a színészek válogatásakor még javában tombolt a koronavírus-járvány. Szente Vajk, a film forgatókönyvírója és kreatív producere mesélt arról, hogy milyen kihívásokat tartogatott számukra az előkészület.

Lóth Balázs, a film rendezője azt is elmesélte, hogy a fóti helyszínen milyen hatalmas munkálatok zajlanak.

Napi szinten nagyjából 5-600 színész és statiszta dolgozik, plusz a stáb többi tagja, akik körülbelül 200-250 főt tesznek ki. A díszletet közel egy hektáron építettük meg, A jellegzetes helyszínek, mint a Pilvax vagy a Landerer nyomda is megtalálható itt

– részletezte a rendező. – Landerer nyomdájánál egy nyomdászt is segítségül hívtunk, aki sorrendbe állította a gépeket, Sopronban pedig megtaláltuk Petőfi Dohány utcai lakásának pontos mását, az alaprajzoknak, képeknek és feljegyzéseknek hála, sikerült úgy berendezni a költő otthonát, mint ahogyan a valóságban lehetett – nyilatkozta Lóth Balázs.

Rákay Philip, a film másik kreatív producere már szívébe zárta az összes színészt és stábtagot, akik minden nap a maximumot nyújtják.