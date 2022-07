Molnár Anikó szembetalálkozott a férfivel, aki a péniszéről küldött neki fotókat

Az interneten sokan vannak, akik kamuprofilról zaklatnak másokat, de nem mindenki olyan ügyes, hogy ténylegesen elrejtse a valódi énjét, hogy sose derüljön ki, hogy ő van a dolog mögött.

Molnár Anikó a minap pont egy ilyen alakba botlott bele. A Bors nemrég számolt be arról, hogy az egykori Nagy Ő kéretlen levelet kapott egy titkos hódolótól, aki valamiért jó ötletnek tartotta, hogy az arca helyett a szerszámáról küldjön képeket a hírességnek, hátha attól Anikó beindul.

A számítása nem jött be, a sminktetoválóként dolgozó celebből ez ugyanis pont az ellenkezőjét váltotta ki: undort.

Anikó nem volt rest megnézni, hogy vajon ki lehet az a férfi, aki ilyen gusztustalan módon próbálja felhívni magára a figyelmet, és egy rövid nyomozás után rá is jött, hogy egy pomázi férfiről van szó, akivel Anikónak ráadásul van közös ismerőse is. Az illetőre természetesen azonnal rákeresett a Facebookon, akiről kiderült hogy "boldog" párkapcsolatban él egy nővel, akivel egyébként közös az oldaluk is.

A férfi szerencséjére Anikónak épp akkor nem volt kedve lebuktatni őt, bár megfordult a fejében, hogy elküldi a nőnek a párja testrészéről készült képet és egyben megkéri, hogy hasson rá, hogy tartsa a nadrágjában a szerszámot, de végül úgy döntött, nem csinál balhét... A sors fintora, hogy másnap, amikor Anikó a lakásához közeli bevásárlóközpontba ment, pont összefutott a férfivel, aki a párjával indult vásárolni.

Amikor meglátott, szó szerint menekülőre fogta, úgy viharzott el, mint a szél! – mondta nevetve Anikó. – Már közel sem volt olyan fickós és bátor... Ha egy férfi azzal indít, hogy a farkincáról küldözget fotót, ráadásul tele helyesírási hibával az a két szó, amit ír, az elég kiábrándító. Szóval megkérem a pasikat, hogy ezeket mellőzzék, mert abszolút nem fognak célt érni.